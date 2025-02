EK Baanwielrennen start morgen in Velodroom Heusden-Zolder

En dan gaan we naar de sport. Het gaat niet goed met Lommel SK in de Challengers Pro League. Na 1 op 24 in de voorbije 8 wedstrijden verloor het gisteren in eigen huis ook van de Youngsters van Club Next. Blessures en de verkoop van ervaren spelers maken de malaise bij de Noord-Limburgers nog erger. Een harde dobber dus, ook voor de supporters.