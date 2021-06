EK-gekte: Italianen en Turken in Houthalen-Helchteren klaar voor openingsmatch

We hebben er dus een jaar moeten op wachten en vanavond is het zover. Het EK-voetbal wordt gespeeld in 11 landen. België is daar niet bij omdat de bekende reden. Ons land kon niet tijdig een stadion bouwen dat aan alle UEFA-voorwaarden voldoet. Bijzonder pijnlijk, vooral omdat de Rode Duivels getipt worden als kanshebbers voor de eindzege. Het toernooi begint vanavond in Rome en de finale is op 11 juli in Londen. Ook de TVL-sportredactie is op de afspraak. De ploeg van Christiaens & Company staat elke wedstrijddag klaar. Van half negen tot negen uur richten we onze pijlen op Euro 2020. En straks beginnen we eraan.