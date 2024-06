EK-sfeer in Limburg neemt toe: voor het eerst sinds 2018 weer groot fandorp in Hasselt

door Tom Kums

Vrijdag gaat in Duitsland het EK voetbal van start en stilaan duiken ook in het straatbeeld de eerste Belgische vlaggen op. Van een EK-gekte is er nog geen sprake, maar organisatoren van fandorpen merken wel dat de interesse ervoor toeneemt. Zo ook in Hasselt. Daar vindt voor het eerst sinds 2018 opnieuw Festival da Copa plaats. Elke wedstrijd van het EK kan je er bekijken op een scherm van 122 m², het grootste in België. En de organisatie wapent zich ook tegen de regen, want in het Copa Café kan je de wedstrijden ook overdekt volgen.