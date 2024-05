El Ouahdi (Racing Genk): "Ben ervan overtuigd dat we nog Europees voetbal zullen halen"

En van voetbal gaan we naar gymnastiek, want in Runkst is de nieuwe turnhal RINGS officieel geopend. In de splinternieuwe zaal kunnen alle Hasseltse turnclubs vanaf nu hun kunsten tonen, zowel competitief als recreatief. De stad Hasselt investeerde, met steun van Vlaanderen, zo'n vier miljoen euro aan deze gymtempel. Met deze investering hoopt de stad zo het turnen in Limburg een duwtje in de rug te geven.