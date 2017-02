Elektriciteit wordt weer wat duurder

Na Blokker sluit nu ook winkelketen Zeeman een van haar vestigingen in Limburg. Het filiaal aan het Molenweideplein in Lanaken sluit de deuren. Alsmaar meer winkels en ketens zitten in de problemen. Een mogelijke oorzaak is de concurrentiestrijd tussen die ketens. Dat zegt het BBTK. Unizo Limburg is er dan weer van overtuigd dat er nog een plaats is voor de lokale handelaars in de strijd met de grote winkelketens.