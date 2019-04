Elektronische nummerplaat voor drones voorgesteld op Droneport

Het eerste bloesemweekend in Sint-Truiden was een groot succes. Maar liefst 5.000 bezoekers zakten afgelopen zaterdag en zondag af naar de hoofdstad van Haspengouw, om een glimp op te vangen van de ontluikende bloemknoppen aan de fruitbomen. Door het zonnige lenteweer staan de boomgaarden zo'n tien dagen vroeger in bloei dan normaal. Het bloesemseizoen is nog pril, maar Sint-Truiden mocht afgelopen weekend al heel wat toeristen ontvangen. Met zeker 5.000 bezoekers kan de stad van een fantastisch openingsweekend spreken. De verwachtingen voor de komende weken zijn dan ook groot. Heel wat bloesems moeten in april nog opengaan. Met de paasvakantie in aantocht belooft dat dus nog meer volk en dat is ook te merken aan de logies, die zijn al voor 80 procent volgeboekt.