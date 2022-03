Elense school wil wereldrecord wafels bakken verbeteren

De stad Hasselt heeft de VeggieChallenge 2022 gewonnen. De hele maand maart werd er over heel Vlaanderen in verhouding tot het aantal inwoners het vaakst vegetarisch gegeten in Hasselt. De stad is trots met de award want het is goed voor het milieu en het is ook gezond. Wij gingen proeven in de potten van de Levensboom in Hasselt. Eén van de pioniers op vlak van vegetarisch eten.