In TVL Sportcafé gaan we met Ingrid Vanherle terug in de tijd. De Hoeseltse was de eerste grote transfer in het Belgische vrouwenvoetbal. Standard betaalde in 1991 420.000 Belgische Frank aan Herk Sport. Vandaag is Vanherle directeur van de jeugdacademie van Standard. In het verleden was ze ook één van de drijvende krachten van de BeneLeague bij de dames.