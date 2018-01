Elise Mertens met open armen ontvangen op Zaventem

Het sprookje van Elise Mertens op de Australian Open tennis is uit. De Hamontse kon in de halve finale niet stunten tegen de Deense Carolina Wozniacki, het nummer 2 van de wereld, het werd 6-3 en 7-6. Geen finale dus voor Mertens, maar de 22-jarige tennisster liet zien dat ze op het hoogste niveau kan meedraaien. In haar thuisstad Hamont-Achel volgden 80 supporters vannacht haar partij op een groot scherm in de tennisclub. En ook onze reporter Dario D'Arpino was erbij.