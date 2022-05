door Niels Christiaens

Goed nieuws vanuit Parijs waar drie Limburgers zich geplaatst hebben voor de volgende ronde op Roland Garros. In het dubbel versloegen Sander Gillé & Joran Vliegen het Australische duo Saville-Thompson in drie sets. 6-2, 3-6 en 6-3. De twee Limburgers staan in de achtste finales. En dat geldt ook voor Elise Mertens in het enkelspel.