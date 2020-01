Elise Mertens naar derde ronde Australian Open

Onze sportredactie had vandaag het allereerste interview met Kevin Muscat, de nieuwe sportief adviseur van STVV. De Australiër was in het verleden als speler nog actief in Schotland en Engeland, en gooide als hoofdtrainer hogen ogen in Australië. Het is via de Aziatische Champions League dat de Japanse bazen van STVV hem op het spoor kwamen. Muscat heeft geen Belgisch trainersdiploma en is daardoor voorlopig sportief adviseur. Op termijn wordt hij mogelijk toch hoofdtrainer, wat aanvankelijk ook het plan was.