In het voetbal gaat Lommel-Beerschot niet door vanavond. Het veld is door de scheidsrechter onbespeelbaar verklaard. De andere clubs in 1B: Patro Eisden en Jong Genk komen wel in actie dit weekend. Ook in eerste klasse A is er geen probleem. Racing Genk krijgt morgennamiddag het bezoek van Cercle Brugge, een rechtstreekse concurrent voor PO1. Wouter Vrancken mist 4 Afrika Cup-gangers. Ook aanvoerder Bryan Heynen is twijfelachtig.