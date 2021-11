Het is van cruciaal belang dat de politici na het overlegcomité morgen helder communiceren met de burgers. Dat zegt Hasselaar Koen Lowet, gedelegeerd bestuurder van de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen. Hij vraagt ook om voorspelbaarheid in te brengen in het verhaal. We zijn gevaccineerd en hadden vrijheid verwacht, weet hij. Maar als het gedaan is met de jojo-beweging van remmen los en dan weer verstrengen, dan is de burger wel weer gemotiveerd. Want het enige dat de druk kan wegnemen bij de ziekenhuizen is ons gedrag.