"We zijn hier om te bljiven. En volgend jaar zullen we zeker competitief zijn als dit seizoen." Mike Green, CEO van Lommel SK was gisteravond te gast in TVL Sportcafé. Green blikte terug op het voorbije seizoen. Lommel miste op een haar na de promotie na een barrageduel met KV Kortrijk. De ambitie blijft volgend seizoen dezelfde: een ticket bemachtigen voor eerste klasse A. Intussen werkt Lommel SK verder aan de verankering van de City Football Group binnen de Lommelse gemeenschap.