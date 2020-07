De provincie Limburg investeert in een grote overstromingszone van 4 ha op de Winterbeek in Hoeselt. De Winterbeek staat regelmatig blank bij hevige regenval, wat voor wateroverlast zorgt in Romershoven (Hoeselt) en Beverst (Bilzen). Het provinciebestuur trof de voorbije jaren al verschillende maatregelen om die wateroverlast te beperken. Een overstromingszone die 40 miljoen liter regenwater kan bufferen vormt het sluitstuk van de maatregelen. De overstromingszone wordt gecreëerd door middel van een dijk met daarin een betonnen uitstroomconstructie. Die constructie bevat schuifafsluiters die het uitstroomdebiet van de overstromingszone regelen. “Het water wordt gecontroleerd doorgelaten, zodat er stroomafwaarts geen problemen ontstaan”, zegt Bert Lambrechts (N-VA), gedeputeerde voor water. “Het teveel aan water zal in het overstromingsbekken opgespaard worden om het vervolgens gecontroleerd te lozen over een langere periode. Na 24 uur is de overstromingszone leeggelopen.” Werken eind oktober klaar Op 1 juli startte de aannemer met de voorbereidingswerken. Vanaf 1 augustus begint de eigenlijke aanleg. Tegen eind oktober zou de overstromingszone klaar moeten zijn. De kostprijs voor deze werken bedraagt 171.118,93 euro. Eerder kocht het provinciebestuur al de nodige grond aan om de inrichting mogelijk te maken, goed voor een bijkomende investering van 223.875 euro. Ingrepen Winterbeek Het provinciebestuur voerde eerder ook al ingrepen uit op de Winterbeek. Zo werd de beek reeds verlegd en terug in een open bedding gebracht ter hoogte van de Romershovenstraat en Bruggestraat. Meer afwaarts werd het stroomprofiel verbeterd om een optimale waterafvoer te kunnen garanderen. De nieuwe overstromingszone wordt nog iets verder stroomafwaarts hiervan aangelegd.