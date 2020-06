Elon Musk reageert op Tesla van Houthalense bakker die uitwijkt voor everzwijn

Tele-Onthaal Limburg ontving de afgelopen drie maanden ongeveer 20% meer oproepen dan dezelfde periode in 2019. Het waren bijzonder drukke tijden voor de hulplijn. De oorzaak van deze opvallende stijging: de coronacrisis. “Nooit eerder contacteerden zoveel mensen Tele-Onthaal naar aanleiding van een maatschappelijke gebeurtenis”, zegt Patricia Hemelaer, directeur van Tele-Onthaal Limburg. “De hulplijn werd in het verleden regelmatig expliciet gecontacteerd over gebeurtenissen waarover oproepers wilden ventileren, zoals de zaak Dutroux of de terreuraanslagen in Brussel, maar corona slaat werkelijk alles.” Maatschappelijke gebeurtenis met enorme impact Op de dag van de aanslagen 22 maart 2016 was terreur een piek-gespreksthema in de telefoon-en chatgesprekken bij Tele-Onthaal. De terreur zorgde de eerste drie dagen na de aanslagen voor een lichte stijging in de oproepcijfers van Tele-Onthaal, in vergelijking met de weken daarvoor. Nadien evolueerden de oproepcijfers vrij snel opnieuw naar een gemiddeld niveau. Dat was de voorbije maanden anders: in maart was corona in 33 procent van de oproepen expliciet de aanleiding voor een gesprek, in april liep dit aandeel op tot 42 procent en in mei was dit 28 procent. Opmerkelijk is dat het aantal oproepen in Limburg zo’n 20 procent steeg in vergelijking met de dezelfde maanden in 2019. “De nood aan een luisterend oor was dus opvallend hoog en constant”, aldus Hemelaer. Meer zestigplussers en alleenwonenden 6 op 10 bellers of chatters van Tele-Onthaal zijn vrouwen. Dit cijfer is vergelijkbaar met de reguliere cijfers van 2019. Opvallend is dat meer zestigplussers de hulplijn contacteerden tijdens de voorbije drie maanden, hun aandeel ligt in deze drie maanden hoger dan gemiddeld. Ook het aandeel alleenwonenden scoort gedurende drie maanden hoger dan gewoonlijk. Het aantal oproepers met angstproblemen ligt eveneens hoger dan de reguliere jaarcijfers 2019. Ook opvallend: één op twee oproepers vond de afgelopen periode voor het eerst de weg naar Tele-Onthaal. Gezondheid, eenzaamheid en relaties als belangrijkste gespreksthema’s In het begin van de coronacrisis was ‘gezondheid’ het belangrijkste gespreksthema. “De vrees voor de eigen gezondheid en de angst om zelf ziek te worden of om iemand uit de directe omgeving ziek te zien worden, waren de eerste maand bijzonder groot”, zegt Hemelaer. Daarnaast constateert Tele-Onthaal vooral in de maanden april en mei een hoge stijging rond het thema ‘eenzaamheid’, met de isolatie door de lockdown als meest voor de hand liggende reden. “Eenzame momenten komen vooral bij de groep ouderen hard aan: zowel door het wegvallen van de gewone activiteiten als door het verminderen van de sociale contacten.” Ook ‘relaties’ zijn een belangrijk gespreksthema. In de maand maart lag de klemtoon in de gesprekken vooral op relaties tussen ouders en kinderen, met onzekerheid of bezorgdheid als rode draad. “Oproepers waren vooral ongerust over de impact van de crisis en de coronamaatregelen op zichzelf en op hun omgeving. Zij zaten met vragen als: Wat als ik of mijn geliefden ziek worden? Hoe gaan we alles praktisch geregeld krijgen met thuis- en schoolwerk? Wanneer kan ik mijn hulpbehoevende ouders opnieuw bezoeken?” Naarmate de crisis vorderde, nam het thema ‘relaties’ in belangrijkheid toe: in de maand mei was dit zelfs het belangrijkste gespreksthema. Nood aan geruststelling Voor de vrijwilligers was het vooral belangrijk om begrip te tonen tijdens de gesprekken en om de mensen gewoon te laten vertellen. De oproepers hadden ook nood aan geruststelling en positiviteit. Zij wilden vaak hun gedachten gewoon verzetten. “De vrijwilligers van Tele-Onthaal waren de voorbije maanden stuk voor stuk reddingsboeien voor verschillende mensen, die even dreigden kopje onder te gaan in de coronastorm. Zij vormden vaak een luchtbrug voor wie zich geÏsoleerd voelde van warm menselijk contact“, besluit Hemelaer. Je kan 24/7 anoniem bellen naar Tele-Onthaal via het gratis nummer 106, of chatten via www.tele-onthaal.be