Emotionele ouders zeer trots op Tongerse zwemkampioen Benny Jans

Mensen inspireren via de sociale media. Dat is wat de 28-jarige Kani Dülger uit Houthalen-Helchteren wil doen. De Houthalenaar leeft met een fysieke beperking. Hij onderging een zware operatie waarna hij jarenlang moest revalideren. Nu zoekt hij zijn heil in fitness. Via Instagram en Facebook wil Kani zijn verhaal verspreiden om zo anderen, met of zonder beperking, een hart onder de riem te steken.