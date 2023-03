door Yarne Puts

Ondanks de nooit geziene crisis in de Vlaamse regering gaan de politieke activiteiten in de Wetstraat gewoon door. Zo maakte Vlaams minister van Landbouw Jo Brouns vanochtend zijn opwachting in de Commissie Landbouw waar hij een antwoord gaf op vragen van de Limburgse parlementsleden Ludwig Vandenhove en Steven Coenegrachts over de lage prijzen die fruittelers krijgen voor hun fruit.