Energiecrisis: Bakker uit Helchteren roept klanten op om brood op voorhand te bestellen

door Birgit Van Asten

Warme bakker Kenneth Van Hoesen van Het Bakkerspunt in Houthalen-Helchteren roept zijn klanten op om brood en taart op voorhand te bestellen. Door de gestegen energieprijzen is efficiënt bakken de enige oplossing om te overleven. Van Hoesen moest noodgedwongen personeel ontslaan en schrappen in het assortiment. Zo zullen er bjijvoorbeeld minder speciale broden te verkrijgen zijn. Het is de enige manier om te concurreren tegen supermarkten en om het hoofd boven water te houden.