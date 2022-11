Energiecrisis en arbeidsmarktkrapte hebben geen vat op Mobis Parts in Beringen

Een vijftiental Limburgse ondernemers is terug uit Kopenhagen waar het zich op een economische missie met Voka liet inspireren door de scandinavische energietransitie. Denemarken is ook op dat gebied koploper. De klimaatverandering is zo dramatisch dat er actie moet ondernomen worden, ook door de bedrijven. De energiecrisis erbovenop duwt de economie de afgrond in. In Denemarken loopt niet alles op wieltjes, maar de ambities zijn meer uitgesproken, er zijn gigantisch veel windmolens én er is meer geloof in politieke daadkracht. Al zijn het er dinsdag verkiezingen.