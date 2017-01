Energyville: ''Elektriciteit dubbel zo duur in 2030''

Wie zaterdagmiddag in de buurt van Kermt, Hasselt was, heeft misschien raar opgekeken. Want rond 15 uur trok daar een colonne vrachtwagens door de dorpskern. Zij maakten deel uit van DSSV - Transpo Daniëls, een familiebedrijf dat na ruim 30 jaar verhuisde naar een nieuwe site in Heusden-Zolder.