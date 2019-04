Enkel in Bokrijk leer je Bruegel echt kennen

Pukkelpop maakt 19 nieuwe artiesten bekend. Onder andere A Day To Remember, Gossip en Johnny Marr komen in augustus naar Kiewit. Het is de eerste keer sinds 2012 dat de groep rond iconische frontvrouw Beth Ditto weer samen op het podium staat. Gossip speelde ook nog nooit eerder op Pukkelpop. Met een wereldwijde fanbase waarvan het aantal leden in de miljoenen loopt, is A Day To Remember een van de grootste Amerikaanse melodische hardcore rockbands van dit moment. Zij speelden in 2014 voor het laatst op Pukkelpop en zijn er zondag 18 augustus opnieuw bij. Net als voormalig Smiths-gitarist Johnny Marr; zijn huidige Comet-tour brengt hem op diezelfde dag naar Kiewit. Vrijdag 16 augustusDe affiche voor vrijdag werd aangevuld met YBN Nahmir, een jonge indrukwekkende rapper uit Alabama. Verder ook met Dounia - alt-r&b zangeres, social media hype en activiste, Jeremy Zucker - DIY singer-songwriter voor wie alles in zijn slaapkamer begon en het Londense The Comet Is Coming, zij staan al langer dan vandaag bekend om hun eclectische electrojazz. MDC III is dan weer een project van Mattias De Craene (ook saxofonist bij Nordmann) waarbij een saxofoon en twee drums centraal staan, BeraadGeslagen werd speciaal aan de line-up toegevoegd voor de liefhebbers van o.a. garageboxmuziek, verandajazz, stoepdisco en rotonderumba. Zaterdag 17 augustusSamen met Gossip de affiche delen en dan nog wel op zaterdag, die eer valt ook TheColorGrey te beurt. Hij kan Beth Ditto en co alvast backstage wegwijs maken want in 2017 stond Antwerpenaar Will Michiels met zijn heerlijk aanstekelijk laid back hiphop ook al op Pukkelpop. De electropunkvrienden van Compact Disk Dummies lijken van Pukkelpop dan weer een driejarenplan te hebben gemaakt - op de affiche in 2013 en 2016 en nu terug van de partij. Ook nog op zaterdag Channel Tres, nieuwe ster in de deephousescene en Mella Dee bekend om zijn unieke mix van techno, hardcore en jungle. Zondag 18 augustusA Day To Remember en Johnny Marr komen langs op zondag, net als de Australische hardrockband Airbourne en Simple Creatures, het nieuwe project rond Mark Hoppus (Blink-182) en Alex Gaskarth (All Time Low). Ook van de partij: dromerige lo-fi van Girl In Red uit Noorwegen, de gelaagde elektronische dancepop van LYZZA - 19 jaar, Braziliaanse roots, vroeger Amsterdam nu Londen based, Curtis Alto - Gentse house en show met edgy electrorand en het alom bejubelde Nederlandse electronicaduo Weval. Geannuleerd of verplaatstClairo komt niet naar Pukkelpop, zij verzorgt het voorprogramma van Khalid tijdens zijn Amerikaanse zomertour. Een kans die ze, naar eigen zeggen, niet kon laten liggen. Ook Joji heeft andere plannen en laat eveneens verstek gaan. Het optreden van Pennywiseswitcht van vrijdag 16 naar zondag 18 augustus. Binnenkort meer nieuwe namenDe affiche van Pukkelpop is nog steeds niet compleet. De line-up van donderdag 15 augustus wordt binnenkort bekendgemaakt, net als het jaarlijkse thema en bijbehorende invulling van Petit Bazar. Bovendien staan er nog een paar spectaculaire verrassingen in stelling, maar daarover later meer.