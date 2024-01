Enkelband voor winkelier en tiener na schietpartij in Sint-Truiden

De jager die in december 2022 een metaaldetectorist doodschoot in een veld in Tongeren zal zich voor de correctionele rechtbank moeten verantwoorden. Dat heeft de raadkamer vandaag beslist. Volgens het Openbaar Ministerie was er geen opzet tot doden. Ook de advocaat van de jager is van mening dat het om een zeer spijtig ongeval gaat. De zaak zal binnenkort worden ingeleid.