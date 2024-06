In een huis aan de Visésteenweg in Riemst is een groot drugslab aangetroffen, waarin vermoedelijk amfetamine werd geproduceerd. Opvallend: het lab ligt zeven meter onder de woning, in een oude mergelgroeve. De civiele bescherming is ter plaatse om de gevaarlijke stoffen op te ruimen. Gisterenavond rond 17 uur viel de politie binnen aan het huis op de Visésteenweg. De speurders vonden er een omvangrijk drugslabo. Het labo was verstopt in een ondergrondse mergelgroeve, dat vanuit de woning enkel via een zeven meter lange schacht bereikt kon worden. De politie trof er onder andere een grote hoeveelheid drugsafval en enkele productieketels aan. Er zijn vermoedens dat het drugsafval ter plaatse in de grotten werd geloosd. De civiele bescherming en de politie zijn druk in de weer met de opruiming van het lab. Twee personen, waaronder de 58-jarige bewoner van de woning, zijn gearresteerd en zij werden ondertussen door de onderzoeksrechter aangehouden. Het onderzoek wordt verdergezet door de FGP Limburg. Later volgt meer in het TVL Nieuws.