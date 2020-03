Enorme daling criminaliteitscijfers tijdens coronacrisis

De politie Bilzen-Hoeselt-Riemst heeft gisteravond een feestje moeten stilleggen. Agenten stelden vast dat er in Riemst een housewarming met barbecue aan de gang was. Volledig in strijd met de richtlijnen in het kader van de bestrijding van het coronavirus. De politie stelde een proces-verbaal op en de feestvierders werden onmiddellijk verzocht het feestje te verlaten. Burgemeester van Riemst Mark Vos roept iedereen op om zich te houden aan de opgelegde maatregelen.