Er komt geen manege aan de Hoefaertweg in Bilzen

De chauffeurs van de stelplaats van De Lijn in Beverlo voeren sinds maandagmorgen actie waardoor de dienstverlening in Limburg ernstig verstoord is. De aanleiding voor de actie is de ontevredenheid van de chauffeurs over de nieuwe chauffeursdiensten (werkroosters) die vanaf 1 september ingaan. Na een eerste overleg gisteren, zijn de gesprekken tussen directie, vakbonden en personeel vandaag hervat. Het overleg van vandaag is geëindigd met de afspraak dat De Lijn de chauffeursdiensten opnieuw zal bekijken in functie van de opmerkingen van personeel en vakbonden over de rij- en rusttijden. De Lijn krijgt daarvoor tot eind volgende week de tijd. Daarna zal het overleg hervat worden. Er is nog geen zekerheid dat in tussentijd de vakbondsactie zal beëindigd worden.