* Pukkelpop is om half 6 officieel gestart na een afwezigheid van 3 jaar. De knaldrang bij de festivalgangers is groot. Ze stroomden vanmorgen massaal toe. De camping ging drie uur vroeger open om chaos aan de ingang te vermijden. * In deze uitzending gaan we live naar Bart Husson op de wei. TV Limburg maakt vanaf morgen drie dagen lang live televisie, en dat vanuit een eigen studio, vlakbij het hoofdpodium van Pukkelpop. *2800 wilde eenden zijn in Limburg en Vlaams Brabant afgemaakt, nadat ze illegaal uitgezet waren op vijvers. Het Agentschap Natuur en Bos kwam in actie na een reportage op TV Limburg. *Patro Eisden begint aan de voetbalcompetitie in Eerste Nationale met een nederlaag. Thes Sport speelt 1-1 gelijk. *En het Zomercircus in het Openluchtdomein van Bokrijk trok al 80.000 bezoekers.