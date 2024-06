Er zijn opnieuw meer wilde dieren in Limburg

door Yarne Puts

In onze provincie kan je steeds meer wild spotten. De kans is dus groter dat je een ree, everzwijn, bever of boomkikker tegenkomt in onze natuur. En da's een goede zaak, zegt bioloog Frederik Thoelen. Niet alleen voor onze natuur, maar ook voor onze economie. Door de toename van die soorten is er nu zelfs ecotoerisme mogelijk in onze provincie, volgens de bioloog. Het is dus mogelijk om naar onze natuurgebieden te reizen zonder dat er een grote impact is op het milieu. Al is het een dubbel verhaal, want er zijn er ook soorten die aandacht blijven verdienen.