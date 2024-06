Erhan Demirci baadt in het Limburggevoel op TVL Vertellingen in Diepenbeek

Ruim 140 deelnemers uit Frankrijk en België ontmoetten elkaar in het instituut Notre Dame des Minimes in Lyon voor de 18e editie van de Festiclip. Onder hen, leerling Rintse Quanten van Don Bosco Hechtel. Hij trok samen met zijn vader richting Frankrijk en wist de publieksprijs in de wacht te slepen. Rintse zit in het vierde jaar in Don Bosco Hechtel. Hij kwam dankzij de salesianen te weten dat de Frans-Belgische provincie (FRB) van de salesianen jaarlijks het filmfestival Festiclip organiseert. Rintse is al langer gepassioneerd door film en besloot zijn kans te wagen met de kortfilm 'Le Petit Bateau en Papier'. 'Le Petit Bateau en Papier' is een kortfilm over liefde, verlies en de magie van kleine gebaren. Dansend op golven van emotie brengt een eenvoudige papieren boot je terug naar vele warme herinneringen op zaterdagen in een café, waar een grootvader en zijn kleinkind samen zaten en hun dromen deelden. Maar wat gebeurt er als die boot zijn kapitein verliest? FestiClip is een festival van korte films van en voor jongeren van 15 tot 20 jaar. De clips worden voor andere jongeren gemaakt en moeten een boodschap overbrengen, zodat ze een steuntje in de rug kunnen zijn voor reflectie en animatie. Het onderwerp is vrij zolang het andere jongeren interesseert. https://www.youtube.com/watch?v=kpA3fJGkeXo