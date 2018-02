Erik Gerits wordt algemeen directeur van Racing Genk: "We moeten terug een warme club worden."

In het voetbal is het dit weekend opnieuw van moeten voor Racing Genk en STVV. Genk speelt vanavond al tegen Zulte-Waregem. De Kanaries trekken morgen naar Gent. En ondanks de nederlaag tegen Kortrijk blijft Jonas De Roeck geloven in de play-off 1-kansen. Maar volgens analist Stef Wijnants is het over en uit, en ook voor Genk is de weg nog lang.