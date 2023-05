Erika Vlieghe: 'Na corona komt er een nieuwe gezondheidscrisis op ons af'

PXL-Healthcare ontvangt 24 kleuters van de Hasseltse Daltonschool 1 die op een voormiddag de kneepjes van het vak leren. De kleuters wanen zich even een verpleegkundige door spuiten te plaatsen bij een patiënt of een verband te leggen. Hogeschool PXL wil op deze manier kleuters op hun gemak stellen wanneer ze bijvoorbeeld naar het ziekenhuis moeten. En door het tekort in de zorg hoopt PXL de kleuters warm te maken voor een toekomstige job in de sector. Meer om 12u30 in het Nieuws op TV Limburg