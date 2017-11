Ervaren rotten coachen jong talent van Limbomania

In Borgloon werd dit weekend brand gesticht in de Middeleeuwse Graethemkapel. In deze kapel was één van de twee delen te zien van het omstreden kunstproject Holy Cow van kunstenaar Tom Herck. Door de aangerichte vernielingen moet het project in de kapel stopgezet worden. Erger is dat de kapel zwaar beschadigd is. Eerder deze week liepen er in verband met het kunstproject ook al anonieme dreigtelefoons binnen bij mensen van het stadsbestuur.