door Bart Husson

In het volleybal schrijft Tectum Achel vanavond geschiedenis. De Noord-Limburgers spelen in het Spaanse Teruel hun eerste Europese wedstrijd ooit. Dat gebeurt in de CEV Cup. De omstandigheden zitten alvast niet mee, want Achel moet met Campforts en Verschueren - twee sterkhouders - missen door corona. Maar het vertrouwen in eigen kunnen is groot, ook al is Teruel een club met palmares om u tegen te zeggen.