door Bart Husson

In het volleybal schrijft Tectum Achel vanavond geschiedenis. De Noord-Limburgers spelen in het Spaanse Teruel hun eerste Europese wedstrijd ooit. Dat gebeurt in de CEV Cup. De omstandigheden zitten alvast niet mee, want Achel moet met Campforts en Verschueren twee sterkhouders missen door corona. Maar het vertrouwen in eigen kunnen is groot, ook al is Teruel een club met palmares om u tegen te zeggen.