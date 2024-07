Europese top van jonge ruiters strijdt om EK in Oudsbergen

En we blijven nog even bij de sport, want nog één nacht slapen en dan beginnen de Olympische Spelen in Parijs. Morgen staat onder andere de openingsceremonie op de planning aan de oevers van de Seine. Daar zal de Belgische delegatie zich een eerste keer tonen aan de miljoenen kijkers die de Spelen over heel de wereld volgen. Onder de in totaal 166 Belgische atleten zitten ook 14 Limburgers die zullen strijden voor de medailles. Een overzicht.