Evenementensector is resoluut tegen mondmaskerplicht

* "Winterland in Hasselt zal vanaf volgende week zeker veilig kunnen doorgaan." Dat zegt de organisatie nadat experts het organiseren van kerstmarkten in vraag stelden. Zij vinden massa-evenementen niet langer verantwoord nu de ziekenhuisopnames blijven stijgen.* Intussen staat de zorg in het Jessa Ziekenhuis enorm onder druk. Het ziekenhuis kampt met een personeelsuitval tot 15 procent en heeft zijn verzadigingspunt bereikt. Als er nog covidpatiënten bijkomen, zullen operatiezalen gesloten worden en operaties opnieuw uitgesteld.* Skivakanties naar Oostenrijk staan intussen op de helling. De Oostenrijkse regering kondigde zelfs een lockdown af voor niet-gevaccineerden. Limburgse reisbureaus worden overspoeld met vragen van skiërs die er een vakantie hadden gepland.* Bij kringwinkel Okazi in Hasselt vliegen de tweedehands kerstbomen de deur uit. * En kristallen zijn opnieuw hip bij jongeren. De 14-jarige Massimo uit As verkoopt ze zelfs via Instagram.