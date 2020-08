Evenementensector kleurt bloedrood

Tongeren versoepelt vanaf vandaag de mondmaskerplicht. Eind juli werd het dragen van een mondmasker verplicht in de volledige binnenstad, in stadspark De Motten en op parkings die openstaan voor publiek. De lokale veiligheidscel die de situatie op de voet volgt, geeft nu aan dat een versoepeling mogelijk is. “In stadspark De Motten wordt de mondmaskerplicht opgeheven”, zegt waarnemend burgemeester An Christiaens (CD&V). “In het centrum en op parkings worden de tijdszones aangepast.” Zo is het dragen van een mondmasker voortaan enkel verplicht voor voetgangers tussen 10 en 18 uur op parkings die openstaan voor publiek en in de volgende straten van de binnenstad: Grote Markt, Stadhuisplein, Plein, Sint-Truiderstraat, Hemelingenstraat, de Tieckenstraat, Maastrichterstraat, Stationslaan, Stationsplein, de Schiervelstraat, Hospitaalplein, Via Julianus, Veemarkt, Kloosterstraat en Onze-Lieve-Vrouwestraat. Mondmaskers blijven wel verplicht op de markt en in openbare gebouwen. “En iedereen moet ook altijd een mondmasker op zak hebben”, aldus Christiaens. “Want op drukke plaatsen waar social distancing niet mogelijk is, moet men conform het ministerieel besluit van 28 juli verplicht een mondmasker dragen.”