Hoe ziet het leven van een astronaut eruit en wat is er nodig om een maanbasis te bouwen? Een week lang ontdekten kinderen in de Cosmodrome van Genk het antwoord op deze vragen en proefden ze van het leven in de ruimte. Vandaag was de laatste dag van het 'maankamp' en kreeg de nieuwe generatie Limburgse astronauten hun diploma.