Everzwijnen bedreigen de roerdomp in Hageven in Neerpelt

*In Hasselt blijft het klachten regenen over mysterieuze mazoutsporen in de straten. Vervoersmaatschappij De Lijn bekijkt of de smurrie afkomstig is van haar bussen. *In Tongeren zijn enkele katten vergiftigd. De politie is een onderzoek gestart. *Everzwijnen bedreigen de roerdomp, een beschermde vogel in het natuurgebied Hageven in Neerpelt. *Racing Genk rolt voor play off 1 een nieuwe grasmat uit in de Luminus Arena. *En de 88-jarige oma van DJ Ward maakt zich op voor een nieuwe editie van I Love the '90s