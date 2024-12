- Immens verdriet en een pleidooi voor een alcoholverbod in het verkeer. In Diepenbeek houden collega's, familie en vrienden een stille mars voor Els Smeyers die werd doodgereden door een dronken automobilist.- Nederland houdt de eerste grenscontroles aan de grens met Voeren. Automobilisten moeten aantonen dat ze geen illegale immigranten zijn.- Een Bilzenaar heeft 21 dagen onschuldig in de gevangenis gezeten. In het TVL Nieuws doet hij zijn onwaarschijnlijke verhaal.- Na fietsen door de bomen, door het water en tussen de mijnterrils, kan je in Beringen binnenkort fietsen onder de kolenwasserij.- En in het eerste deel van een nieuwe TVL-reeks 10 jaar na de sluiting van Ford Genk, gaan we terug naar de dag waarop de werknemers te horen kregen dat ze hun job kwijt waren.