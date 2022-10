Wie dacht dat de energiefacturen snel zullen dalen, is eraan voor de moeite. Integendeel. Ze gaan nog stijgen. Een gemiddeld Vlaams gezin zal volgend jaar al zeker 37 euro meer betalen, aan distributienettarieven voor elektriciteit en aardgas alleen al. Dat is een gevolg van het voornemen van de Vlaamse netbeheerders en moederbedrijf Fluvius. Ook zij worden getroffen door de inflatie en de crisis. "We kunnen niet anders dan de extra kosten voor het aanleggen en beheren van de gas- en elektriciteitsnetten door te rekenen aan de consument", klinkt het. Vlaams minister van Energie Zuhal Demir heeft daar al haar ongenoegen over laten horen. Volgens Wim Dries van Fluvius is het juist door de financiële inspanningen van Fluvius en de Vlaamse overheid dat de stijging van de factuur kon afgeremd worden, van 100 tot 37 euro per jaar. Dat komt neer op 3 euro per maand die bovenop uw factuur komt.