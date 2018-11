Everzwijnen woelen golfterrein in Houthalen-Helchteren op verschillende plaatsen om

- Legt de schorsing van de Tongerse onderzoeksrechter Joris Raskin een bom onder het onderzoek naar het voetbalschandaal? Raskin is geschorst wegens mogelijke belangenvermenging. - Een vader uit Lanaken looft een premie uit van 2.000 euro voor wie de daders kan aanwijzen die een vriend van zijn zoon in elkaar sloegen. De 16-jarige jongen werd in elkaar geslagen op een kinderfuif in Beek. - Het wordt tijd dat de SP.A-kopstukken in Brussel weer meer luisteren naar Limburg. Dat zegt Alain Yzermans in zijn eerste interview als voorzitter van SP.A Limburg. - In het Mariaziekenhuis in Overpelt is een keizersnede eerder uitzondering dan regel. Nergens anders gebeuren er zoveel natuurlijke bevallingen. - En voor één keer is er geen kritiek op een kunstwerk van de controversiële kunstenaar Tom Herck. Zijn monumentale muurschilderingen sieren gebouwen in de binnenstad van Sint-Truiden.