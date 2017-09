Everzwijnen zorgen voor ravage op kerkhof Berkenbos

Een Nigeriaans gezin uit Bilzen moet het land verlaten. Een alleenstaande moeder kwam drie jaar geleden met haar kinderen naar België. Ze moest vluchten voor haar gewelddadige schoonfamilie en vond haar nieuwe thuis in Beverst. Maar nu blijkt dat het gezin naar het asielcentrum in Sint-Truiden moet en daar moet wachten op een definitieve beslissing. De gemeenschap in Bilzen is diep geschrokken en wil hen helpen.