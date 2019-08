Evil Invaders willen knallen op hoofdpodium Pukkelpop

Deze week is het zover! 15 augustus gaat Pukkelpop van start. Weet jij al naar welke bands je gaat kijken? Of heb je eventueel nog een plekje vrij? Kijk dan zeker tussen de tips van onze journalisten. Ze raden je 5 must-see optredens aan! Vandaag geven we je de top vijf van onze journalist Niels Christiaens: The National: Vrijdag - Marquee - 23u45 & zondag - Marquee - 21u30 "Mijn favoriete band. Zonder tegenstand. Ik sprong dus twee (!) keer een gat in de lucht. Voor hen alleen al zou ik een combiticket kopen of naar Parijs rijden ergens op een dinsdag in april. De dag ervoor vloog de Notre Dame in vuur en vlam, maar L’Olympia begon ook te smeulen toen ze hun nieuwste plaat ‘I Am Easy to Find’ brachten. Dat krijgen we vrijdag te horen, zondag mogen we ons opmaken voor een best of."Eels: Zaterdag - Marquee - 21u30 "Als je geboren bent in de jaren tachtig, zijn nummers van Eels vaak persoonlijke soundtracks geweest tijdens je jeugdjaren. En als ik de lijstjes van m’n collega’s bekijk, moet ik vaststellen dat we met z’n velen waren. De Amerikaanse band gaat al meer dan 20 jaar mee en is ook anno 2018 nog steeds zeer relevant."Meute - Zaterdag – Dance Hall - 17u25 "Tip van mijn hipste(r)collega. (Als je z’n schoenen ziet, weet je wat ik bedoel.) Duitse brassband die hedendaagse, hippe nummers covert. En wat gebeurt er? Al die nummers boeten allesbehalve in aan hipheid. Meutes muziek klinkt echt goed maar het ziet er ook gewoon tof uit. Zeker de moeite om je zaterdag rond de klok van zeven richting Dance Hall te begeven."James Blake: Vrijdag - Dance Hall – 01u00"Niet de voormalige Afro-Amerikaanse tennisser. Toch zou de James Blake uit Londen met z’n dromerige, elektronische soulmuziek een grand slam kunnen winnen, wellicht de Australian Open, want net als bij de optredens van Blake gaat ook daar de temperatuur vaak over de 100 graden Fahrenheit. Ik associeer de nog altijd maar dertigjarige Brit niet meteen met de Dance Hall (ik zag hem enkele jaren geleden in de Marquee), maar dat hij daar vrijdagavond staat geprogrammeerd zegt eigenlijk alles over z’n veelzijdige sound. Dat grote namen maar wat graag met hem samenwerken, hoeft ook niet te verbazen."Portland: Vrijdag - Marquee - 15u45 "Portland is talent van eigen bodem, helemaal in elkaar geboetseerd op de schoolbanken van PXL Music. Kiewit wordt vrijdag dus een thuiswedstrijd. De nieuwe chouchous van de Belgische dreampop, dat bewezen ze vorig jaar toen ze de Nieuwe Lichting van Studio Brussel wonnen en afgelopen zomer ook al de Schuur van Herman Schueremans uit hun voegen deden barsten."