In Genk slaat de bekergekte toe. De vier fonteinen aan de Europalaan kleuren blauw naar aanleiding van de bekerfinale van KRC Genk, zondag tegen Standard. Als Genk de beker pakt - en daar in Genk iedereen van uit - dan zal het een feestje in mineur zijn. De taferelen van vorige bekervieringen, waarbij de spelersbus onthaald wordt door een massa supporters in het centrum, is uitgesloten door de coronamaatregelen. Burgemeester Wim Dries roept iedereen op om de wedstrijd thuis te beleven en het bescheiden te houden, met in achtname van alle coronaregels. De wedstrijd is zondag ten vroegste om kwart voor 11 afgelopen en om middernacht gaat de avondklok in. De finale in Brussel bijwonen is ook niet mogelijk, want daar geldt de avondklok al vanaf 10 uur.