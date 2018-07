Ex-Hells Angel Muto gaat drummen bij Ron Moss

Na Extrema Outdoor kan het Limburgse festivalseizoen nu echt beginnen. Want vanaf vanavond tot en met zondag is Peer the place to be voor de Rhythm ’n Blues liefhebber. Terwijl in Bree iedereen met een hart voor wereldmuziek ruimschoots aan z’n trekken zal komen. Blues Peer En Afro Latino zijn dan ook twee klassiekers op de Limburgse festivalkalender. Die mede door het goede weer een succesvolle editie verwachten.