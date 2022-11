door Bart Husson

Met een zwakke pot voetbal tussen gastland Qatar en Ecuador is het Wereldkampioenschap voetbal op gang getrapt. Woensdag is het de beurt aan de Rode Duivels. In ons WK-programma Christiaens & Company blikte ex-international Nico Claesen al vooruit. En opvallend, de Maaslander is zeer positief over onze Duivels. Sterker nog, hij verwacht dat de Belgen de wereldtitel gaan pakken.