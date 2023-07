Het nieuwe Jessa-Ziekenhuis dat in Hasselt aan de E313 in 2031 de deuren moet openen, krijgt een L-vormige toren van zestien verdiepingen. Geen twee torens van twintig etages zoals in de originele plannen stond. Dat blijkt uit het aanvraagdossier voor de bouw dat recent is ingediend bij de Vlaamse administratie. Een beoordeling ervan volgt in het najaar door de Vlaamse regering. Er is twee jaar aan de plannen gewerkt, de neuzen van de betrokken partijen staan in dezelfde richting, zegt voorzitter Ingrid Lieten van de Raad van Bestuur.