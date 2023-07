De noodgreep van N-VA en Open VLD om de weg naar het stikstofdecreet in te korten is een goede zaak. Dat zegt topman Johann Leten van Voka Limburg. De werkgeversorganisatie ziet een nachtmerrie zoals in Nederland afgewend. Daar heeft stikstof voor een vergunningenstop gezorgd. Dat er nu weer wat meer rechtszekerheid is, dat is goed voor de economie. Ook voor de Limburgse.