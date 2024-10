Ex van Peltenaar blijft villamoord ontkennen

De Lommelaar, die een jaar in de gevangenis zat omdat hij ervan verdacht wordt zijn vrouw van een rots te hebben geduwd in de Ardennen, is vrijgelaten. Joeri J. zat sinds midden oktober 2023 in de cel op verdenking van de moord op zijn partner Zoë Snoeks. Zij kwam op 2 november 2021 om het leven na een dodelijke val van de steile rotswand Le Hérou in de provincie Luxemburg. De lokale autoriteiten sloten het onderzoek af als een ongeluk, maar na de burgerlijke partijstelling van de familie van het slachtoffer kwam Joeri J. alsnog in het vizier van de Antwerpse speurders. Hij wordt ervan verdacht haar een duw te hebben gegeven. Het is een verrassing dat hij nu wordt vrijgelaten. Het zorgt voor veel ongeloof bij de ouders van Zoë Snoeks.